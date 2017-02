Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Salzburg (pts013/01.02.2017/09:30) - Der bewährte u::Lux Switch ist das intelligente Bedien- und Anzeigegerät für Gebäudesteuerungen in modernen Bürokomplexen, öffentlichen Gebäuden und Hotels, sowie Einfamilienhäusern und Wohnungen. Das hochauflösende Farbgrafikdisplay und vier haptische Tasten mit LED Beleuchtung sorgen für eine intuitive Bedienung der Gebäudeausstattung. Dank seinen Standardmaßen ist er so groß wie ein handelsüblicher Schalter und mit beinahe allen 55er Rahmenprogrammen kombinierbar. Die u::Lux GmbH bietet das kompakte Raumbediengerät in drei Ausführungen an. Rein optisch sehen diese zwar gleich aus, den Unterschied macht aber die Anschlusstechnik. "Jedes Schaltermodell verfügt über verschiedene Funktionsmöglichkeiten. Welche Produktvariante für ein Projekt die richtige Wahl ist, richtet sich in erster Linie nach den individuellen Bedürfnissen und Ansprüchen des Kunden, aber auch nach den örtlichen Gegebenheiten", erklärt Geschäftsführer Andreas König. Das neueste Mitglied im u::Lux Sortiment ist der u::Lux Switch mit KNX-TP Anschluss. Das Besondere am KNX Schalter: Über die u::Lux ETS Datenbank wird das Gerät ohne Plug-In extrem schnell und einfach in das weltweit standardisierte KNX-System eingebunden. Drei Standard-Designbibliotheken, integrierte Hilfetexte, Vorschaubilder und verschiedene Bearbeitungsmodi ermöglichen die übersichtliche und leicht verständliche Konfiguration des Schalters - unabhängig von den ETS-Vorkenntnissen des Anwenders. Bis zu 30 Seiten können mit Funktionen zur bedarfsoptimierten Raumbedienung belegt werden. Im offenen KNX-System profitiert der Nutzer außerdem von einer großen Bandbreite an kompatiblen Produkten für die Gebäudeautomatisierung. Während der u::Lux Switch RJ45 für Linienverkabelungen eingesetzt wird, ist der u::Lux Switch LSA für die Sternverkabelung gedacht und mit jedem beliebigen PoE-Switch kombinierbar. Die Stärke der Schalter liegt vor allem in der individuell frei gestaltbaren Grafikoberfläche. Trotzdem kann auf den bis zu 32 definierbaren Seiten auf vorgefertigte Icons und Symbole zurückgegriffen werden. Beide Schaltermodelle punkten mit einer äußerst schnellen Datenübertragungsrate aufgrund standardisierter Ethernet-Netzwerktechnologie. Diese ermöglicht die Erweiterung des Funktionsumfangs um eine Gegensprech- und Ruffunktion sowie die Möglichkeit zur Audiowiedergabe. Die zwei Raumbediengeräte sind in die Lösungen der Steuerungspartner B-control, Comexio, evonHOME, iBricks und Inno-Cube komplett integriert. Zudem ist der u::Lux Switch auch mit den Steuerungen von automationNEXT, Beckhoff und Wago kompatibel. Hier erfolgt die Konfiguration über die kostenlose Software "u::Lux Config". Die Gemeinsamkeiten aller drei u::Lux Switches: Im Smart Home und Smart Building werden dank der simplen und raschen Konfiguration sowie der zeitsparenden Inbetriebnahme des Systems die Kosten stark reduziert. Verschiedenste Betriebsmodi unterstützen den kostenoptimierten Betrieb von Gebäuden. Das System bleibt stets variabel und für künftige Erweiterungen mit wenigen Mausklicks offen. Sämtliche Add-Ons aus dem Hause u::Lux sind mit den drei Schaltervarianten kompatibel. Diese ersparen den Einsatz von zusätzlichen Sensoren wie Bewegungsmeldern, Thermostaten, etc. (Ende) Aussender: u::Lux GmbH Ansprechpartner: Melanie Steinbacher Tel.: +43 662 450351-14 E-Mail: m.steinbacher@u-lux.com Website: www.u-lux.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170201013

