Hannover - Die Wirtschaftsaktivität im Reich der Mitte bleibt auch zum Start in das neue Kalenderjahr vergleichsweise hoch, so die Analysten der Nord LB. Gewisse Bremseffekte würden sich in Bezug auf die Binnenaktivität im Verarbeitenden Gewerbe zeigen. In Summe werde aber sowohl für die Industrie als auch für das Dienstleistungssegment eine hohe Dynamik angezeigt.

