So, es wird spannend. Morgen kommen vermutlich Zahlen, die absehen lassen, wie das letzte Quartal gelaufen und wie Daimler ins neue Jahr gekommen ist. Gute Zahlen wären hilfreich, aber gute Perspektiven wären wichtiger. Denn dass die Aktie in den letzten Wochen leicht hinter dem DAX herhinkt, kommt nicht von ungefähr.

Man fragt sich, ob die Wachstumsphase der Automobilbranche in diesem Jahr noch einmal weitergehen kann, denn die wurde schon so oft totgesagt, dass es doch irgendwann mal wirklich abwärts gehen müsste. Sagen die Skeptiker. Eine Daimler (ISIN DE0007100000), die sich in den letzten Jahren insgesamt immer stärker aufgestellt hat, umschifft auch jede kommende Klippe. Sagen die Optimisten. Wer hat Recht? Vielleicht geben die anstehenden Daten da bereits erste Fingerzeige. Aber egal, wie die ...

