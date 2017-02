BMW sieht sich für eine neue Ära der Mobilität gerüstet und will dieses Jahr deutlich mehr Elektrofahrzeuge verkaufen. BMW wolle 2017 rund 100.000 Plug-in-Hybride und Elektrofahrzeuge an die Kunden bringen, bekräftigte Konzern-Chef Harald Krüger am Mittwoch bei einem Automobilkongress in Bochum frühere Angaben. Dies sei deutlich mehr als in der...

