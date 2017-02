Wien - Auch am letzten Tag des Monats zeigte sich der Primärmarkt sehr aktiv, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Für Januar ergebe sich dadurch ein Gesamtvolumen an EUR denominierten IG Emissionen von EUR 69 Mrd. Financials hätten dabei mit EUR 49 Mrd. die Mehrheit gestellt.

Den vollständigen Artikel lesen ...