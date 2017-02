Frankfurt - Die steigenden Inflationsraten dominierten gestern den Auftakt des Handelsgeschehens, bis am späteren Vormittag mit den Schnellschätzungen zur Gesamt- und Kernteuerungsraten in der Eurozone wieder etwas Beruhigung aufkam, berichten die Analysten der Helaba.Vor allem Letztere verweise darauf, dass von einem breit angelegten Preisdruck keine Rede sein könne. Mit unverändert 0,9% gg. VJ liege der Preisanstieg im moderaten Bereich. Vor diesem Hintergrund sollte die Diskussion um eine mögliche QE-Rückführung der EZB wieder ruhiger werden. Heute richte sich der Blick auf die europäischen Einkaufsmanagerindices des Verarbeitenden Gewerbes. Die soliden Vorabschätzungen in Deutschland, Frankreich und der Eurozone würden auch in Spanien und Italien robuste Entwicklungen wahrscheinlich machen.

