Auf den Kursrutsch vom Montag haben die DAX-Bären am Dienstag noch eine Schippe drauf gelegt. Für den Leitindex ging es am Dienstag 1,25 Prozent nach unten bis auf 11.535 Punkte. Im frühen Mittwochshandel deutet sich allerdings eine Gegenbewegung an. Aufgrund der Tatsache, dass die 11.500-Punkte-Marke erneut als Unterstützung gehalten hat, bleibt Thomas Bergmann vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR grundsätzlich positiv für den DAX gestimmt. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Bergmann im Gespräch mit Moderator Marco Uome. Der DAX-Experte zeigt, welche Hürden und Unterstützungen im langfristigen Kontext von Bedeutung sind.