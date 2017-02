Zürich (awp) - Die Papiere des Pharmazulieferers Lonza stehen an Mittwoch unter Abgabedruck. Hintergrund ist eine von den Baslern am Vorabend vorgenommene Platzierung von 5 Millionen Aktien bei institutionellen Anlegern. Diese spülte Lonza 865 Mio CHF in die Kasse, bringt aber auch eine Verwässerung des Gewinns pro Aktie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...