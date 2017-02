Berlin (ots) - Berlins Umweltsenatorin Günther schließt Fahrverbote für ältere Dieselfahrzeuge nicht aus.



Die Belastung der Luft mit Stickoxiden sei an vielen Stellen der Stadt zu hoch, sagte die parteilose Umweltsenatorin am Mittwoch im rbb-Inforadio.



"Wir müssen uns die (...) Ursachen angucken. Ungefähr 70 Prozent der Stickoxide kommen von Dieselfahrzeugen. (...) Wenn wir runter wollen von diesem Schadstoff, führt kein Weg daran vorbei, dass wir uns den Dieselfahrzeugen widmen. Wie genau wir das machen, müssen wir jetzt erarbeiten. (...) Wenn wir um Fahrverbote nicht herum kommen, möchte ich sagen, kann das auch nicht ausgeschlossen werden, wenn uns die Gesundheit der Menschen am Herzen liegt."



