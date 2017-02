Zürich - Der Kanton Zug ist erfolgreich. Wirtschaft und Bevölkerung profitieren von der höchsten Standortqualität in der Schweiz, die Bevölkerung wächst und die Anzahl der Arbeitsplätze steigt. Doch ein wichtiger Standortvorteil Zugs, die tiefen Unternehmenssteuern, dürfte laut den Ökonomen der Credit Suisse in den nächsten Jahren schwinden: Falls die Stimmbürger die Unternehmenssteuerreform III annehmen, reduzieren zahlreiche Kantone ihre Steuersätze, Konkurrenzstandorte holen auf. Zudem ist der Finanzhaushalt defizitär, der Kanton Zug zehrt von den Reserven. Zu den Begleiterscheinungen des Erfolgs zählen auch die hohen Immobilienpreise - eine stärkere Durchmischung der Bevölkerung bleibt eine Herausforderung.

Der Kanton Zug bietet Unternehmen viel - seit Jahren behauptet er sich an der Spitze des Standortqualitätsrankings der Credit Suisse. Auf der Rangliste der 110 Schweizer Wirtschaftsregionen liegen die beiden Zuger Wirtschaftsregionen ebenfalls weit vorne: Die Region Lorzenebene/Ennetsee positioniert sich auf Rang 2 hinter der Stadt Zürich, die Region Zuger Berggemeinden auf Rang neun. Die hohe Attraktivität des Kantons Zug zeigt sich in allen Dimensionen des Standortqualitätsindikators (SQI) der Credit Suisse: Die Steuerbelastung für Privatpersonen und Unternehmen ist niedrig, die Verfügbarkeit von Fachkräften und Hochqualifizierten hoch und die Erreichbarkeit dank kurzen Wegen in die Ballungsräume Zürich und Luzern weit überdurchschnittlich.

Unternehmenssteuerreform III: Der Steuervorteil Zugs schwindet

Am 12. Februar 2017 entscheiden die Schweizer Stimmberechtigten über die Unternehmenssteuerreform III. Mit dieser wird die privilegierte Besteuerung von Unternehmen, die ihre Erträge primär im Ausland erzielen, voraussichtlich abgeschafft. Um seine steuerliche Attraktivität trotz Wegfall dieser Steuer-privilegien zu erhalten, möchte der Kanton Zug seine bereits tiefen Gewinnsteuern von heute 14.6% auf rund 12% senken. Zug würde mit den tiefsten Unternehmenssteuern aller Kantone von Rang 6 an die Spitze rücken, stellen die Ökonomen der Credit Suisse in der neuen Studie fest. Konkurrenzstandorte wie die Kantone Waadt, Basel-Stadt, Genf und weitere planen jedoch ebenfalls starke Steuersenkungen. Die Steuersätze für Unternehmen nähern sich damit an. Der Vorsprung des Kantons Zug bei den Unternehmenssteuern schwindet.

Zug verteidigt Spitzenposition bei den Steuern für Privatpersonen

Die Steuerbelastung für natürliche Personen ist unabhängig vom Einkommensniveau im kantonalen Vergleich in Zug am attraktivsten. Vermögende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...