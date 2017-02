Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Börsen in Europa sind am Mittwoch mit Gewinnen in den Handel gestartet und holen damit einen Großteil der Vortageseinbußen wieder auf. Aufgehellt wird die Stimmung unter anderem davon, dass Apple und Siemens überzeugende Quartalszahlen vorgelegt haben. Dies dürfte den Blick der Investoren wieder auf die Gewinnentwicklung der Unternehmen lenken und weg von der für Verunsicherung sorgenden Politik des neuen Präsidenten Donald Trump.

Im Blick steht neben Unternehmenszahlen die US-Notenbank, die allerdings erst nach Handelsende in Europa das Ergebnis ihrer Sitzung mitteilen wird. Konkrete Zinsmaßnahmen werden dabei nicht erwartet. In diesem Umfeld liegt der DAX am Vormittag 0,9 Prozent höher bei 11.641 Punkten. Der Euro-Stoxx-50 handelt ebenfalls 0,9 Prozent fester bei 3.259 Punkten.

Siemens-Ausblick sorgt für Kursanstieg

Nach einem besser als erwartet ausgefallenen ersten Geschäftsquartal hat Siemens seine Jahresprognose erhöht. Die Siemens-Aktie legt daraufhin um 4,4 Prozent zu und ist mit Abstand der Gewinner im DAX. Deutschlands größter Industriekonzern erzielte in seinen Sparten Power & Gas, Healthcare und Digital Factory deutliche Ergebniszuwächse. Auch das Geschäft mit Wind & Renewables konnte erheblich zulegen. Positiv wird im Handel die Margenentwicklung hervorgehoben. Sie sei stark und deutlich gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Entsprechend habe Siemens den Margen- und den Gewinnausblick nach oben nehmen können. Der unter Erwarten liegende Auftragseingang stört die Marktakteure dagegen bislang nicht.

Quartalszahlen gibt es unter anderem auch von Roche. Bessere Verkäufe sowohl in der Sparte Pharma wie auch im Bereich Diagnostics haben Roche 2016 zu einem höheren Gewinn verholfen. Die Aktie handelt dennoch nur 0,3 Prozent im Plus. "Bei Roche enttäuscht die Dividende von 8,20 Franken je Aktie", sagt ein Händler. Es habe am Markt Schätzungen von bis zu 9 Franken gegeben.

Eine "echte Überraschung" bei Volvo sei der Umsatz von 82,6 Milliarden schwedischen Kronen im vierten Quartal, sagt ein Händler. Damit sei seine Schätzung um rund 4,5 Milliarden Kronen übertroffen worden. Das Schlussquartal sei "mit Abstand das stärkste Quartal des Jahres" gewesen. In der Folge geht es für die Aktie um 6 Prozent nach oben. Der Kurs des Konkurrenten Santander steigt um 0,9 Prozent.

Bei BBVA haben die Nettozinseinnahmen und die sonstigen Erträge im vierten Quartal die Konsensschätzungen für die spanische Bank übertroffen. Für die Aktie geht es um 2 Prozent nach oben. KPN steigen um 1,2 Prozent nach gut ausgefallenen Geschäftszahlen des niederländischen Telekomunternehmens.

Apple liefert gute Vorlagen für Technologiewerte

Unerwartet gut ausgefallene Geschäftszahlen von Apple werden positiv für Zulieferer wie Dialog Semiconductor gewertet. Dialog ziehen um 3,2 Prozent an. Nach einer Durststrecke ist Apple wieder auf Wachstumskurs.

Die Aktie von Axel Springer verliert wegen einer Platzierung 1,7 Prozent. Siltronic hat im vergangenen Jahr dank höherer Einsparungen operativ deutlich mehr verdient. Siltronic liegen nach einem wechselhaften Start in den Tag 2,7 Prozent im Plus. Nachdem die Aktie bereits gut gelaufen war, könnte das Aufwärtspotenzial der Aktie aber begrenzt sein, heißt es. Ähnlich bei der Mutter Wacker Chemie. Hier überwiegen aktuell die Gewinnmitnahmen, die Aktie gibt um 2,6 Prozent nach.

Bet-at-home gewinnen 2,7 Prozent. Wie am Vorabend bekannt wurde, steigt die Aktie für Braas Monier in den Kleinwerteindex SDAX auf. Braas liegen 0,2 Prozent im Plus. Die Änderung wurde erforderlich, weil der Streubesitzanteil von Braas Monier wegen der Übernahme durch Marsella Holdings zu gering geworden ist.

Pause im Zinserhöhungspfad der Fed

Während die Geldpolitiker der US-Notenbank (Fed) überlegen, wann sie ihren Leitzins weiter anheben sollen, steht ihnen noch eine weitere große Entscheidung bevor, nämlich ob sie damit beginnen sollen, ihr riesiges Portfolio aus Hypothekenpapieren und Anleihen zu schrumpfen. Das Problem dabei: Die Notenbanker wissen nicht, wie die Märkte darauf reagieren würden, weil es dafür noch keinen Präzedenzfall gibt. An der Börse wird erwartet, dass die Notenbanker die Zinsen und das Portfolio vorerst unverändert lassen werden. Der Dollar zeigt sich im Vorfeld wenig verändert, eher mit leichten Stabilisierungsansätzen.

