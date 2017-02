Man liebt ihn oder man hasst ihn, Gleichgültigkeit oder beiläufiges Interesse sind auch möglich. Man kann aber nicht abstreiten, dass der Hedgefonds-Milliardär George Soros die bedeutende Fähigkeit besitzt, die Bewegungen der Finanzmärkte vorherzusagen und davon zu profitieren. Seine Karriere dauert inzwischen sechs Jahrzehnte, in denen Soros geschätzte 25 Milliarden US-Dollar angehäuft hat. Das alles hat er einzig und allein durch das Investieren und handeln mit Aktien, Anleihen, Währungen und ähnlichem geschafft.



Soros hatte auch Anteil an einem der lukrativsten und prestigeträchtigsten Trades aller Zeiten, der ihm selbst über eine Milliarde US-Dollar an einem einzigen Tag einbrachte. Der Investor hatte gegen ...

