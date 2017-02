Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist erholt in den Handel am Mittwoch gestartet. Nach den Abgaben an drei aufeinander folgenden Handelstagen kann der SMI damit wieder zu einer Belebung ansetzen, kommentieren Marktteilnehmer. Nach den "eher politischen Börsen" der Vorwochen würden mit Beginn der Berichtssaison wieder "handfestere Daten" in den Mittelpunkt rücken, sagten Händler. So stehen hierzulande Roche und Julius Bär mit Unternehmensergebnissen im Fokus.

Auch die asiatischen Märkte zeigten am Mittwoch eine Erholung, nachdem aus China sowohl von den Dienstleistern und aus der Industrie positive Konjunkturdaten gemeldet wurden. Für etwas Zurückhaltung dürfte aber weiter der politische Kurs des US-Präsidenten Trump sorgen. Mit Bemerkungen zu Deutschland und Japan und zu deren schwachen Währungen zum US-Dollar hatte er noch am Vortag für Irritationen gesorgt. Mit Spannung wird zudem der am Abend anstehende Leitzinsentscheid der US-Notenbank erwartet.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert gegen 9.30 Uhr 0,62% höher bei 8'342,70 Punkten. Der 30 Titel umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, gewinnt 0,66% auf 1'330,89 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,52% auf 9'110,56 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren 25 im Plus, nur vier im Minus und einer (Richemont) unverändert.

Julius Bär gewinnen nach Zahlen als stärkster Blue Chip 4,4% hinzu. Das Bankhaus hat im Vorjahr den Neugeldzufluss stabil ...

