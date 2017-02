SEATTLE (IT-Times) - Der Online-Händler Amazon.com will rund 1,5 Mrd. Dollar in ein neues Luftfahrt-Drehkreuz nahe Cincinnati investieren. Hier sollen später 2.000 neue Arbeitsplätze entstehen. Konkret will Amazon.com 1,49 Mrd. Dollar in die Prime Air Anlage investieren, die sich über 900 Hektar Land...

Den vollständigen Artikel lesen ...