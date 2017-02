Der Knoten bei Pasinex Resources Ltd (CSE: PSE; FRA: PNX) scheint endgültig geplatzt zu sein. Pasinex hat am Montag dieser Woche mit bis zu 0,24 CAD in der Spitze nicht nur ein neues Allzeit-Hoch gemeldet, sondern hält dieses Niveau auch mit Rekordvolumen - insbesondere in Kanada, wo der Titel stets weniger liquide war als in Deutschland.

