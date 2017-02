Bad Marienberg - Im September 2017 ist die von der Travel24.com AG emittierte Anleihe (ISIN DE000A1PGRG2/ WKN A1PGRG) in Höhe von EUR 25 Mio. zur Rückzahlung fällig, so die One Square Advisory Services GmbH in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...