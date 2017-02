Und da sind sie, die neuen Airbus A350-900 bei der Lufthansa (WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125). Sichtlich erfreut teilte das Unternehmen mit, dass ab Februar die ersten zehn Maschinen dieses Typs in München stationiert sind. Ziele der neuen Lufthansa-Flugzeuge sollen Delhi und Boston sein. Lufthansa verweist darauf, dass der neue Airbus A350-900 "das weltweit modernste und umweltfreundlichste Langstreckenflugzeug" sei. Ein Viertel weniger Kerosin-Verbrauch, ein Viertel weniger Emissionen und geringere Lautstärke beim Start - wenn das so stimmt, dann freut das die Umwelt und die Flughafen-Anwohner, und auch die Lufthansa selbst wegen geringeren Treibstoffkosten. Lufthansa-Chart: finanztreff.de Lufthansa: Am 16. März soll es die Zahlen für das...

Den vollständigen Artikel lesen ...