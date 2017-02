Das Model S aus dem Hause Tesla, aber auch der i3 von BMW lieferten bei einem fünfteiligen Crashtest nicht unbedingt das ab, was man von Premium-Herstellern erwarten sollte: Sicherheit auf dem höchstmöglichen Niveau.



In den USA unterzog das Institute for Highway Safety (eine Einrichtung der Versicherungsbranche) verschiedene am Markt erhältliche Elektromobile einer Crashtest-Serie. Zwar haben auch die beiden genannten Fahrzeuge diese Testreihe (locker) bestanden, doch es wurde nicht das zu erwartende Premium-Ergebnis erzielt: Weder das Model S noch der i3 kamen auf Anhieb in die Auswahl "Top Safety Pick".



Die Hersteller können Änderungen vornehmen, um einen späteren Test mit standesgemäßer Bestnote zu bestehen. Die Organisatoren des Tests wiesen darauf hin, dass Tesla entsprechende Modifikationen bereits umgesetzt habe.



Helmut Gellermann / Frankfurter Tagesdienst