Baden - andrion, ein spezialisierter Schweizer Berater für Banken, hat heute seinen Umzug nach Baden AG angekündigt. Das seit 2000 tätige Unternehmen trägt damit seinem Erfolg und dem damit einhergehenden Wachstum Rechnung.

andrion ist seit der Gründung kontinuierlich gewachsen und hat sich am Markt als spezialisierter Berater für Banken etabliert. Unter anderem ist andrion für die beiden Grossbanken sowie andere namhafte Schweizer Finanzinstitute tätig.

Expansionsstrategie: Fokus auf kleinere und mittelgrosse Banken

andrion ist bestrebt, die Expertise auszubauen und das Kundenportfolio weiter zu verbreitern und vermehrt auch kleinere und mittelgrosse Banken anzusprechen. Dies bedingt einen weiteren Ausbau an Kompetenzen und ein Wachstum an Mitarbeitenden. Das Unternehmen mit über 20 Mitarbeitenden konnte erst diesen Monat drei Spezialisten in den Bereichen Business Engineering, Prozessautomatisierung und Projektmanagement für sich gewinnen. Über die nächsten zwei Jahre sieht andrion eine Verdoppelung bei der Anzahl Mitarbeitenden vor.

