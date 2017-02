LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in britischen Industrieunternehmen hat sich im Januar leicht eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex für die Industrie sei um 0,2 Punkte auf 55,9 Punkte gefallen, teilte das Marktforschungsunternehmen IHS Markit am Mittwoch in London mit. Experten hatten diesen leichten Rückgang erwartet. Der Indikator liegt damit deutlich über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten.

Für den leichten Rückgang macht IHS Markit gestiegene Einfuhrpreise verantwortlich. Diese trieben die Kosten für die Unternehmen nach oben. Verantwortlich hierfür ist der nach dem Brexit-Votum gefallene Wechselkurs des britischen Pfundes und der Anstieg der Ölpreise. Andererseits würde der positive Effekt des schwachen Wechselkurses auf Exporteure nachlassen, schreibt IHS Markit.

Insgesamt befinde sich die britische Wirtschaft aber weiter in einem robusten Zustand. Im Dezember 2016 hatte der Einkaufsmanagerindex mit 56,1 Punkten den höchsten Stand seit Juni 2014 erreicht./jsl/bgf/fbr

