Lauda-Königshofen - Deutsche Börse AG-Aktie: Long-Positionen glattstellen - Chartanalyse Nach einer aufregenden letzten Handelswoche legte das Wertpapier der Deutschen Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) im gestrigen Handel noch einmal an die Hochs aus der Vorwoche zu, wurde anschließen aber wieder abverkauft - am Ende des Tages blieb damit einen astreines Doppeltop stehen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.

