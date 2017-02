Der Bielefelder Wirtschaftshistoriker Werner Abelshauser erklärt im Interview, wie mittelalterliche Zünfte, die Hanse, Kleinstaaterei und Sparkassen über die Zukunft der deutschen Wirtschaft entschieden haben.

WirtschaftsWoche: Herr Abelshauser, viele Länder beneiden die Deutschen um ihren Mittelstand und die vielen Weltmarktführer. Wie hat diese Erfolgsgeschichte begonnen?Werner Abelshauser: Die Wurzeln liegen im 12. Jahrhundert, in der Hochzeit des deutschen Zunftwesens und des Fernhandels. Vor rund tausend Jahren übernahmen die erfolgreichen Handwerker und Händler die wirtschaftliche Macht in Deutschland, indem sie die Herrschaft des Adels und der Bischöfe in den Städten brachen, um stattdessen korporative Demokratie zu praktizieren.

Wie muss man sich die vorstellen? Die Macht fiel an Korporationen wie die Zünfte, also bürgerliche Gruppierungen zwischen Staat und Individuum. Innerhalb und zwischen den Zünften herrschte eine freiheitliche, demokratische Grundhaltung, die sich zwar von der heutigen in vielem unterscheidet, aber über enge Zusammenarbeit der Mitglieder zu wirtschaftlichem Erfolg führte. Das war europaweit ein Alleinstellungsmerkmal der deutschen Handwerker und Händler. In England zum Beispiel stand das Gewerbe immer unter staatlicher Aufsicht und war nie so unabhängig wie die deutschen Zünfte.

Ab dem 14. Jahrhundert etablierte sich die Hanse, 187 Städte aus 16 Ländern von Island bis Russland schlossen sich im Laufe von über 300 Jahren zusammen. Wie haben die deutschen Kaufleute davon profitiert?Über ein gut organisiertes Netzwerk konnte die Hanse erfolgreich zwischen Flandern und Russland, Skandinavien und Westfalen Außenhandel betreiben und ihre Innovationen in die Welt tragen. Von Flandern liefen später auch die Handels- und Entwicklungsachsen durch Ostfrankreich nach Genua und durch Deutschland nach Venedig. Dort war die europäische Stadtwirtschaft mit dem Weltmarkt verbunden.

Im Laufe der Jahrhunderte entstanden mit Paris und London machtvolle Hauptstädte, in Deutschland aber nicht. Was das ein Vor- oder ein Nachteil?Aus heutiger Sicht war das ein wirtschaftlicher Vorteil, denn während Länder wie England oder Frankreich zentralistisch gesteuert wurden, entstand in Deutschland ...

Den vollständigen Artikel lesen ...