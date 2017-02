Die USA fliegen serienweise Luftangriffe auf Taliban in Südafghanistan. Die US- und NATO-Streitkräfte sprechen von "15 Luftschlägen in 48 Stunden". In der südafghanischen Provinz Helmand toben seit Langem schwere Kämpfe.

Die USA haben mit einer Serie von Luftangriffen auf radikalislamische Taliban in die schweren Kämpfe in der südafghanischen Provinz Helmand eingegriffen. Das sagte der Sprecher der US- und NATO-Streitkräfte in Afghanistan, Charles Cleveland, am Mittwoch. Er sprach von "etwa 15 Luftschlägen in 48 Stunden".

Helmand ist seit Monaten ein ...

