Linz - EUR/CHF hat vorgestern eine markante Unterstützungslinie bei 1,0680 durchgebrochen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Dieses Niveau sei seit Mitte November immer wieder getestet worden. Der Franken sei gegenüber der Gemeinschaftswährung am stärksten seit August 2015 (mit Ausnahme eines kurzen Ausreißers nach dem "Brexit"-Referendum). Die Schweizerische Nationalbank (SNB) scheine einen stärkeren Franken zu tolerieren. Frage sei nur, wie lange noch. Schließlich habe sie selbst nach Aufhebung der Kursuntergrenze vor zwei Jahren immer wieder gegen einen zu starken CHF interveniert und das Volumen der Devisenreserven um weitere 150 Mrd. CHF erhöht. Tue die SNB aber nichts, werde EUR/CHF in den nächsten Wochen weiter fallen. (01.02.2017/alc/a/a)

