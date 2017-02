Bonn - Angesichts der momentanen Unklarheit bezüglich des (wirtschafts-)politischen Kurses des neuen US-Präsidenten waren als sicher geltende Staatsanleihen gestern wie schon zum Wochenauftakt gefragt, so die Analysten von Postbank Research.Aufgrund guter Konjunkturdaten für Deutschland und die Eurozone hätten sich die Renditeabschläge am deutschen Rentenmarkt aber in engen Grenzen gehalten. 10-jährige Bundesanleihen hätten einen Basispunkt unter ihrem Niveau vom Vortag mit 0,44% rentiert. Die 5- und 2-jährigen Bundrenditen hätten etwas deutlicher um jeweils 2 Basispunkte auf -0,40% beziehungsweise -0,70% nachgegeben. Die Rendite 10-jähriger US-Treasuries sei um 3 Basispunkte auf 2,45% gesunken. (01.02.2017/alc/a/a)

