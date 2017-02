Hannover - In den vergangenen fünf Handelstagen begaben ausschließlich Emittenten aus Frankreich einen in Euro denominierten Covered Bond mit Benchmarkvolumen, berichten die Analysten der Nord LB.Ein Novum habe die Transaktion der Crédit Agricole Home Loan SFH für den Covered Bond-Markt dargestellt. Der Emittent habe insgesamt EUR 2,5 Mrd. in drei verschiedenen Tranchen über Laufzeiten von 8,2, 15 und 20 Jahren begeben. Während die acht- und 15-jährige Tranche bereits zu Beginn des Pricing-Prozesses als Benchmarks vermarktet worden seien, habe Crédit Agricole die 20-jährige Emission erst während des Bookbuildings aufgelegt. Insgesamt sei die Transaktion der französischen Bank mit Orders im Volumen von EUR 4,3 Mrd. auf eine gute Nachfrage gestoßen.

Den vollständigen Artikel lesen ...