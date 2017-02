München (ots) -



- Erfolgreicher Neustart: "Die Wache Hamburg" - Verlässliche Werte bei RTL II Doku-Soaps - Umfangreicher Relaunch von rtl2spiele.de - 5,2 Prozent Monatsmarktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen - 8,1 Prozent Monatsmarktanteil 14-29: Platz drei unter allen Sendern



Mit starken Doku-Soaps und erfolgreichen werktäglichen Formaten startet RTL II in das neue Jahr. Die Online-Spiele-Plattform rtl2spiele.de erfährt einen Relaunch und startet mit neuen Features und frischem Design.



Mit neuen Folgen der Doku-Soaps "Frauentausch" und "Zuhause im Glück - Unser Einzug in ein neues Leben" punktete RTL II in der Primetime. Die beiden Formate erreichten bis zu 7,1 bzw. 8,1 Prozent MA. Für "Zuhause im Glück" war das der beste Wert seit Januar 2016. Die Musik-Doku "Pop Giganten: Club Sounds 90s" erzielte erfreuliche 6,9 Prozent MA.



Publikumslieblinge am Samstag: Hier erreichen die Doku-Soaps "Die Schnäppchenhäuser - Der Traum vom Eigenheim" und "Der Trödeltrupp - Das Geld liegt im Keller" regelmäßig hervorragende Werte. Die Bestwerte lagen im Januar bei 8,6 bzw. 8,3 Prozent MA.



Werktags um 15:00 Uhr kann "Hilf mir! Jung, pleite, verzweifelt..." bei den Zuschauern überzeugen. Im Januar lagen die Höchstwerte der Doku-Serie bei 7,5 Prozent MA und 17,3 Prozent MA bei den 14-29-Jährigen. Mit "Die Wache Hamburg" kann RTL II zudem einen erfolgreichen Neustart verbuchen. Die neue Sendereihe erreichte werktags um 17:00 Uhr bis zu 6,9 Prozent MA und 13,3 Prozent MA (14-29).



Die Soap "Köln 50667" punktete mit bis zu 9,1 Prozent MA und 18,7 Prozent MA (14-29). "Berlin - Tag & Nacht" erzielte bis zu 10,4 Prozent MA bzw. 25,1 Prozent MA in der jungen Zielgruppe. Die Höchstwerte der "RTL II News" um 20:00 Uhr lagen zum Jahresstart bei 7,9 Prozent und 18,1 Prozent (14-29) MA.



Ob Browser-, Mobile- oder HTML5-Game: seit 2007 wird bei RTL II auf rtl2spiele.de gezockt. Jetzt wurde die Online-Spiele-Plattform einem umfassenden Relaunch unterzogen und ist ab sofort mit optimierter Usability und neuem Look online. Die mobile Ansicht wurde verbessert und das frische Design bietet zusätzliche Promotion-Möglichkeiten. Die Anzahl der angebotenen Spiele wurde erhöht. Via SSO, Single Sign On, können sich User mit ihren Accounts bei RTL II YOU und in den Apps zu "Berlin - Tag & Nacht" und "Köln 50667" auch direkt bei rtl2spiele.de anmelden. Beliebte Spiele wie "Die Siedler Online", "Rail Nation" oder "Bubble Charms" können für den schnellen Zugriff in den Favoriten gespeichert werden.



