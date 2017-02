Die US-Bank Citigroup hat das Kursziel für Givaudan nach Jahreszahlen von 1560 auf 1510 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Michael Flitton kürzte in einer Studie vom Mittwoch seine Prognosen für den Aromen- und Duftstoffehersteller und geht dabei von einem Rückgang des Gewinnwachstums und der Margen aus. Ein schwaches Jahr 2016 stehe wohl im Zusammenhang mit einer verlangsamten Kundendynamik und steigenden Rohmaterialkosten. Für Givaudan beginne eine Phase, in der sich die Gewinne nur schwer über dem Marktdurchschnitt steigern ließen - was wiederum zu Druck auf die hohe Bewertung der Aktie führen werde./jl/AWP/tav/tih

AFA0030 2017-02-01/11:16

ISIN: CH0010645932