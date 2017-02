Mit der Übernahme von NILIT Plastics positioniert sich Celanese als globaler Anbieter von Nylon-Lösungen

Die Celanese Corporation (NYSE: CE) hat heute bekannt gegeben, dass sie eine verbindliche Vereinbarung zur Übernahme von NILIT Plastics unterzeichnet hat. NILIT Plastics umfasst das Nylon-Compounding Geschäft der NILIT Group, einem führenden unabhängigen Hersteller hochleistungsfähiger Nylon-Polymere,

-Fasern und -Compounds mit Sitz in Israel. Celanese erwirbt das Nylon-Compounds Portfolio, Kundenverträge, Produktionsanlagen sowie technologische und kommerzielle Einrichtungen von NILIT Plastics. Die NILIT Group behält ihre globalen Geschäftsbereiche Nylon Fibers und Nylon Polymerization mit Produktionsstandorten in Israel, USA, China und Brasilien. Finanzielle Details der Transaktion werden zum jetzigen Zeitpunkt nicht veröffentlicht.

"Nylon-Compounds werden zunehmend für vielfältige Anwendungen in den Bereichen Automobil, Elektrotechnik und Elektronik, Haushalt und Industrie eingesetzt. Mit dieser Übernahme werden wir ein führender globaler Nylon-Compounder und ergänzen wie beabsichtigt unser breites Produktportfolio", erklärte Scott Sutton, Executive Vice President von Celanese und President des Kerngeschäftsfelds Materials Solutions. "Nylon wird in Wachstumsbranchen eingesetzt, in denen Celanese bereits mit produkt-, lösungs- und kundenbezogenen Entwicklungsprojekten sehr aktiv ist. Die Übernahme von NILIT Plastics stärkt daher unsere Position auf dem Weltmarkt bei technischen Hochleistungskunststoffen."

"NILIT Plastics besitzt eines der umfassendsten Nylon-Produktportfolios auf dem Markt für Polyamid-Compounds, verfügt über eine hohe Kompetenz und kennt die Zielmärkte und Anwendungen sehr genau", sagte Ilan Melamed, Managing Director von Nilit Plastics. "NILIT Plastics wird vom Markt und von den Kunden als Lösungsanbieter geschätzt, der für jede Anwendung den passenden Compound entwickelt und produziert. Wir freuen uns, dass NILIT Plastics Teil der Celanese Familie und damit eines Weltmarktführers für technische Hochleistungskunststoffe wird. Für unsere erstklassigen Produkte, Technologien und Mitarbeiter ergeben sich so für die Zukunft weitere Wachstumschancen."

Celanese wird das Nylon-Compounds Produktportfolio (http://www.nilit.com/plastics/) sowie die Produktionsanlagen in sein Engineered Materials Geschäft integrieren. Damit werden die folgenden eingetragenen Marken übernommen:

FRIANYL® Flammschutz-Compounds für die Elektro- und Elektronikindustrie, die höchste Industrieanforderungen erfüllen und in fast allen Farben erhältlich sind

(Die neuesten, aufgrund aktueller Markttrends entwickelten Ergänzungen des Sortiments von NILIT Plastics sind die Compound-Typen "XS" und "XT". Die NILAMID® XS Compounds basieren auf teilaromatischen Polyamiden. Die Compound-Marken FRIANYL® XT und NILAMID® XT basieren auf Polyphtalamiden und sind besonders leistungsstark, insbesondere in puncto Hitzebeständigkeit und mechanische Stärke.)

NILIT Plastics stellt Compounds auf Basis der Polyamide 6 und 6.6 sowie verschiedener Arten teilaromatischer Polyamide her, einschließlich Polyphtalamide (PPA). Das Unternehmen konzentriert sich auf erstklassige Spezial-Compounds und hat in den letzten 40 Jahren über 3.000 unterschiedliche Rezepturen entwickelt. Viele dieser Compounds wurden von unabhängigen Stellen zertifiziert; Entflammbarkeit und elektrische Eigenschaften von über 85 Compounds sind UL- und VDE-geprüft. NILIT Plastics betreibt Compounding-Anlagen in Europa und China.

Celanese erwartet, die Übernahme nach Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen und Genehmigungen durch die Aufsichtsbehörden im zweiten Quartal 2017 abzuschließen. Bis zum Abschluss der Transaktion bleiben Celanese und NILIT Plastics voneinander unabhängige Unternehmen.

Über Celanese

Die Celanese Corporation ist ein weltweiter Technologieführer bei der Produktion von differenzierten Chemieprodukten und Spezialmaterialien für viele bedeutende Industriezweige und Konsumgüter. Unsere zwei komplementären Kerngeschäftsfelder, Acetyl Chain und Materials Solutions, nutzen die ganze Bandbreite unserer chemischen, technologischen und unternehmerischen Expertise weltweit, um für unsere Kunden und das Unternehmen nachhaltige Werte zu schaffen. Wir arbeiten eng mit unseren Kunden zusammen, um deren vordringlichste Bedürfnisse zu lösen. Gleichzeitig fördern wir durch die "Celanese Foundation" gezielt das soziale Engagement unserer Belegschaft und leisten dadurch in den Gemeinden im Umfeld unserer weltweiten Standorte einen positiven Beitrag. Das Unternehmen mit Sitz in Dallas, USA, beschäftigt weltweit rund 7.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erwirtschaftete 2016 einen Umsatz von 5,4 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen über das Unternehmen und sein Produktangebot sind im Internet unter www.celanese.dewww.celanese.com bzw. im Blog des Unternehmens unter www.celaneseblog.com zu finden.

Contacts:

Celanese Corporation

Ihr Ansprechpartner:

Media Relations Europe

Jens Kurth

Tel.: +49 (0)69 45009 1574

E-Mail: j.kurth@celanese.com