Manchmal bekommt man eine zweite Chance. Aber die muss dann auch wirklich genutzt werden. Zum Wochenstart sah es noch so aus, als könnten sich die bearishen Trader durchsetzen und Gold wieder nachhaltig aus der Chartzone 1.192/1.207 US-Dollar herausdrücken. Aber die Zone hielt, und nicht nur das:

Der zunehmende Abgabedruck am Aktienmarkt, in Europa und an der Wall Street gleichermaßen, führte zusammen mit einem wieder zulegenden Euro/US-Dollar-Kurs zu einem erneuten Aufwärtsschub, der per gestern Abend auch wieder knapp über eben diese Zone 1.192/1.207 US-Dollar führte. Daraus kann jetzt eine Trendwendeformation in Form einer "Tasse-Henkel"-Formation entstehen, siehe Chart. Aber noch muss ganz dick unterstrichen werden: KANN. Denn dazu müsste ...

