Frankfurt - Vier Überschussjahre drücken noch immer auf die Weizenpreise, so die Analysten von Commerzbank Corporates & Markets.Bisher stünden die Zeichen auf eine weitere hohe globale Weizenernte 2017/18 - wenn sich die Einschätzung allenfalls moderater Auswinterungsschäden auf der Nordhalbkugel bewahrheite. Auch bei Mais bleibe die Angebotssituation entspannt, allerdings würden die US-Landwirte wohl mit einer deutlichen Flächenreduktion auf die niedrigen Preise reagieren, während die Sojabohnenfläche ausgeweitet werden dürfte. Ein höheres Angebot an Ölsaaten insgesamt dürfte deren Preise drücken. In den letzten Jahren habe China einige Umstellungen in seiner Agrarpolitik vorgenommen. In einem Kasten gehen die Analysten von Commerzbank Corporates & Markets auf wichtige Änderungen im Bereich der Getreide ein. (01.02.2017/fc/a/m)

