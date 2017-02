Frankfurt - Relativ zügig hat sich die Wahrnehmung der "Trumponomics" in den letzten Wochen verändert, so die Analysten der Helaba.Inzwischen würden mögliche Risiken der neuen Wirtschafts- und Sicherheitspolitik nicht mehr völlig ausgeblendet. Insbesondere in Europa hätten vor diesem Hintergrund die Goldkäufe wieder spürbar zugenommen. Viele Finanzinvestoren seien mit Blick auf die Absicherung gegen global weiter zunehmende Risiken wahrscheinlich in Gold noch unterinvestiert. US-Zins- und Dollarkurserwartungen sowie politische Eingriffe in Indien dürften die Notierungen nur temporär bremsen. (Ausgabe vom 30.01.2017) (01.02.2017/fc/a/m)

