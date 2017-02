Linz - EUR/USD handelt seit gestern Nachmittag über 1,0750, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Hauptgrund dafür seien verbale Interventionen von Donald Trump und seiner Anhänger gegen einen starken Dollar. Trumps Berater Peter Navarro habe gestern zu Financial Times gesagt, dass Deutschland von einem stark unterbewerteten Euro zu lasten der USA profitiere. Die politischen Ereignisse halten wir aktuell aus Sicht des Devisenmarktes für wichtiger, als die heute anstehende Sitzung des Offenmarktausschusses der FED, wo dieses Mal noch keine Leitzinserhöhung erwartet wird, so Oberbank. (01.02.2017/fc/a/m)

