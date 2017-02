Luzern (ots) - Die HITrental AG ändert per 1. Februar 2017 ihre Strategie für Business-Kunden. Neu werden Firmenkunden Kooperationsverträge mit speziellen Preisen angeboten.



Nach fünf erfolgreichen Jahren passt HITrental AG auf den 1. Februar 2017 im Rahmen einer Restrukturierung ihre B2B-Strategie den Kundenbedürfnissen weiter an. Neu können Firmenkunden Kooperationsverträge unterscheiben, in welchen Ihnen spezielle Corperate-Rates für die relevanten Standorte garantiert werden. Diese Umstellung dient dazu, die vorhandenen Strukturen weiter zu professionalisieren. Das neue System mit den Kooperationsverträgen bietet dabei den Unternehmen den Vorteil einer klar strukturieren Partnerschaft ohne Verpflichtungen. Dies gilt sowohl für bestehende als auch neue Partnerschaften.



Über die HITrental AG



2012 gründete Ruedi Hess zusammen mit seinen Kindern Dominic (heute CEO) und Stephanie (heue CAO) Hess die HITrental AG. Unter dem Leitmotiv "en route at home" wurden im Sommer 2012 zusammen mit der Eröffnung des Sportgebäudes und der HOCHZWEI Türme die ersten HITrental Apartments eröffnet. Heute besitzt HITrental über 170 Ferienwohnungen und Business Apartments in den Städten Cham, Luzern, Zug und Zürich. Die HITrental AG steht für flexibles Wohnen und individuelle Lösungen für jeden Gast.



Pressekontakt: HITrental AG Stephanie Hess | Leiterin B2B-Kommunikation Zihlmattweg 44 | 6005 Luzern +41 79 581 63 57 Email stephaniehess@hitrental.com