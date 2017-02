ABU DHABI/FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Lufthansa weitet ihre Zusammenarbeit mit der arabischen Fluglinie Etihad aus. Die Lufthansa-Catering-Tochter LSG Sky Chefs werde künftig Etihad-Maschinen an 16 Flughäfen außerhalb der Vereinigten Arabischen Emirate mit Bordverpflegung beliefern, kündigten Lufthansa-Chef Carsten Spohr und der scheidende Etihad-Chef James Hogan am Mittwoch in Abu Dhabi an. Der auf vier Jahre angelegte Vertrag soll ein Volumen von 90 Millionen Euro haben. Auch in der Flugzeugwartung planen beide Seiten eine stärkere Zusammenarbeit. Diese könne einen dreistelligen Millionenbetrag erreichen, sagte Spohr.

Lufthansa und Etihad hatten vergangenes Jahr bekanntgegeben, Flüge auf mehreren Strecken gemeinsam zu vermarkten. Dabei bietet Etihad ihren Kunden bestimmte Lufthansa-Flüge unter einer Etihad-Flugnummer an und umgekehrt. Im Zuge der gemeinsamen Vermarktung von Flügen will Etihad in Frankfurt und München an die Terminals der Lufthansa umziehen, um Umsteigern die Reise zu erleichtern.

Die ansonsten konkurrierenden Fluggesellschaften fanden im Zuge der Rettung von Air Berlin zusammen. Etihad ist mit 29 Prozent an der zweitgrößten deutschen Airline beteiligt, die seit Jahren Verluste schreibt. Jetzt vermietet Air Berlin 38 Flugzeuge samt Besatzungen an den Lufthansa-Konzern. Dieser setzt die Maschinen vor allem bei seiner Billigmarke Eurowings ein./stw/ceb/stb

ISIN GB00B128C026 DE0008232125

AXC0097 2017-02-01/11:44