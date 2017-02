Hamburg (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Der Hamburger Starkoch Tim Mälzer (46) gibt dem Deli von Til Schweiger eine Chance. "Ich habe es noch nicht geschafft hinzugehen, ich kann also nichts über die Qualität sagen. Aber ich nehme ihm das Konzept ab", sagt Mälzer im Interview mit GALA (Ausgabe 06/17, ab morgen im Handel). "In Amerika ist es Usus, dass Schauspieler wie Al Pacino, Robert Redford oder Robert De Niro in der Gastronomie mitmischen. Warum soll sich Til nicht in der Gastronomie ausprobieren?" Die Darstellung des Schauspielers und Regisseurs in "bestimmten Bereichen" sei "manchmal vielleicht ausbaufähig", so Mälzer weiter. "Aber ich finde es sehr konsequent, was er da macht. Hamburg sollte sich darüber freuen, dass wir so etwas haben."



Gastro-Seiteneinsteiger Til Schweiger hatte sein Deli im November eröffnet. Seitdem ist das Lokal immer wieder in den Schlagzeilen. Profikoch Tim Mälzer ist gerade sehr umtriebig mit einem neuen Kochbuch und einem neuen Lokal. Außerdem freut er sich über die Grimme-Preis-Nominierung seiner TV-Show "Kitchen Impossible".



OTS: Gruner+Jahr, Gala newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6106 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6106.rss2



Pressekontakt: GALA PR / Kommunikation Theda Harms Gruner + Jahr GmbH & Co KG Tel.: +49 (0) 40/ 3703 - 2980 E-Mail: harms.theda@guj.de www.gala.de