localsearch (Swisscom Directories AG), die Schweizer Nummer 1 im

Verzeichnisgeschäft und Betreiberin von local.ch und search.ch,

erweitert das Angebot um eine Buchungs- und Kundenverwaltungslösung.

Dazu geht localsearch eine Partnerschaft mit dem Europäischen

Marktführer Shore ein.



Die Partnerschaft mit Shore ermöglicht localsearch die Erweiterung

des Dienstleistungsportfolios für Schweizer KMU. Bei

Restaurant-Buchungen ist localsearch bereits der Schweizer

Marktführer. Dank der Partnerschaft mit Shore, wird localsearch

künftig Buchungs-Möglichkeiten auch für weitere Branchen wie

Coiffeur-Geschäfte, Beauty-Studios, Massage-Praxen, Physiotherapeuten

und viele mehr anbieten können. Mit den erweiterten

Buchungsmöglichkeiten steigt für die Nutzerinnen und Nutzer der

Mehrwert, den die Plattformen local.ch und search.ch bieten. Über die

Software für Online-Terminbuchung und Kundenverwaltung inklusive

Direktmarketing-Möglichkeiten kann localsearch ausserdem als

kompetenter Marketingpartner für Schweizer KMU eine weitere Lösung

anbieten, mit der Unternehmen neue Kunden gewinnen, Kundenbeziehungen

pflegen und gleichzeitig ihre tägliche Arbeit vereinfachen können.



Auch Shore profitiert von der Partnerschaft mit localsearch: Das

Unternehmen mit Sitz in Deutschland kann vom exzellenten

Verkaufsnetzwerk von localsearch profitieren und sich aus den eigenen

Sales-Aktivitäten in der Schweiz zurückziehen. localsearch wird daher

die Software von Shore unter dem localsearch-Brand in der Schweiz

vermarkten. Dies ermöglicht Shore eine noch stärkere Fokussierung auf

die technische Weiterentwicklung ihres Angebots und die

internationale Expansion.



Um die Kontinuität in der Schweizer Marktbearbeitung zu

gewährleisten, wechselt Ertan Wittwer, der bisherige Country Manager

von Shore in der Schweiz, mit seinem Sales-Team zu localsearch.



Stefano Santinelli, CEO von localsearch zeigt sich von der

Partnerschaft überzeugt: «Die Zusammenarbeit mit Shore ermöglicht uns

die konsequente Weiterentwicklung als "Alles-aus-einer-Hand-Partner"

für die Schweizer KMU im Bereich Werbung und Kundenmanagement.

Gleichzeitig werden local.ch und search.ch im Alltag für die

Schweizer Bevölkerung durch Buchungen von überall und jederzeit noch

praktischer.»



Alexander Henn, CEO von Shore, sagt dazu: «Durch die Partnerschaft

profitieren wir von der Vertriebsorganisation und der starken

Marktstellung von localsearch. Dieses Potenzial gilt es

auszuschöpfen, um unser Schweiz-Geschäft noch weiter nach vorne zu

bringen. localsearch ist als führender Informations- und

Verzeichnisdienst der ideale Partner, um unsere Lösungen zu

vermarkten.»



Über localsearch



localsearch ist der führende Marketing- und Verkaufspartner der

Schweizer KMU und vermarktet mit local.ch und search.ch die

reichweitenstärksten Schweizer Informations- und Verzeichnisdienste

zum einfachen Finden von Adressen, Telefonnummern und ausführlichen

Informationen zu Firmen - im Web, auf der Mobile App und im

gedruckten Telefonbuch (Local Guide). local.ch und search.ch

verzeichnen gemeinsam pro Monat über 7,3 Millionen Zugriffe von

unterschiedlichen Geräten (Unique Clients) auf das Onlineangebot und

mehr als 42 Millionen Visits (Anzahl Kontakte). Die Apps von local.ch

und search.ch zählen zu den beliebtesten Apps der Schweiz. Weitere

Informationen finden Sie unter www.localsearch.ch.



localsearch, local.ch und search.ch sind Marken der Swisscom

Directories AG, die zu 69% Swisscom und zu 31% Tamedia gehören.



Über Shore



Das Münchner Start-up Shore bietet lokalen Dienstleistern

branchenunabhängige Software-Lösungen als Basis für eine höhere

Produktivität, eine optimierte Kundenkommunikation und wachsende

Umsätze. Shore ermöglicht somit Friseuren, Sportanbietern, Ärzten,

Handwerksbetrieben und einer Vielzahl anderer Dienstleister, von den

Vorteilen und Chancen der Digitalisierung zu profitieren. Darüber

hinaus arbeitet Shore mit diversen Großkunden zusammen, die die

Lösungen für ihre jeweiligen Filialnetze einsetzen. Die

unkomplizierten, effizienten und kostengünstigen Software-Lösungen

reichen von der Online-Terminbuchung über ein übersichtliches

Customer Relationship Management bis hin zu einem iPad-basierten

Kassensystem. Gegründet im Jahr 2012, hat der Software-Spezialist

seine Mitarbeiterzahl auf über 200 gesteigert und ist heute bereits

in vier europäischen Ländern vertreten. Darüber hinaus wurde 2015 der

erste US-Standort in Los Angeles gegründet.



Mehr Informationen zu Shore erhalten Sie auf der Presseseite von

Shore sowie unserer Homepage.



