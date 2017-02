Die SPD erreicht nach der Nominierung von Martin Schulz zum Kanzlerkandidaten die besten Umfragewerte seit Jahren. Auch den Abstand zu Bundeskanzlerin Merkel kann der Europapolitiker zusehends verringern.

Der "Schulz-Effekt" in den Umfragen setzt sich fort. Auch im Wahltrend von "Stern" und RTL legt die SPD nach der Nominierung von Martin Schulz zum Kanzlerkandidaten von 21 auf 26 Prozent zu und erreicht damit den höchsten Wert seit der Bundestagswahl 2013. In der am Mittwoch veröffentlichten Forsa-Umfrage verliert die Union zwei Punkte und kommt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...