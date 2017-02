Liebe Trader,

nach einer starken letzten Handelswoche legte das Wertpapier der Deutschen Börse im Dienstagshandel noch einmal an die Hochs aus der Vorwoche zu, wurde anschließen aber wieder empfindlich abverkauft - am Ende des Tages blieb damit ein eindeutiges Doppeltop stehen. Dennoch sollte das Gesamtbild der Deutsche Börse-Aktie nicht außer Acht gelassen werden, denn seit dem dynamischen Kurssprung aus Ende Januar gelang es über einen seit Juli 2015 bestehenden Abwärtstrend zu springen und zumindest kurzzeitig über die Hochs aus Juni 2016 anzusteigen. Aber der Ausbruch lief bisher ohne einen regelkonformen Pullback ab, sodass jetzt ein Rücklauf zurück auf das Ausbruchsniveau folgen könnte und daher Long-Positionen zunächst glattzustellen sind. Das wiederum eröffnet Marktteilnehmern die Chance über entsprechende Short-Positionen an einem Rücklauf der Kursnotierungen zu partizipieren. Das übergeordnete Chartbild fällt aber weiter zu Gunsten der Bullen aus.

Short-Chance:

Da sich ein regelkonformer Rücklauf stets zurück zum Ausbruchsniveau bewegt, können Marktteilnehmer vom aktuellen Kursniveau an einem Rückfall zunächst auf das Niveau von 79,50 Euro und darunter auf 76,99 Euro partizipieren. Hierzu kann auf entsprechende Short-Positionen zurückgegriffen werden, wodurch binnen weniger Handelstage eine schöne Rendite-Chance erzielt werden kann. Spätestens am gleitenden Durchschnitt EMA 50 bei aktuell 76,50 Euro ist jedoch mit einer deutlichen Gegenwehr der Käufer zu rechnen. Auf der anderen Seite führt ein überraschender Kursanstieg über das Doppeltop bei 83,51 Euro zu einem sofortigen Kurssprung auf 85,50 Euro - dieses Szenario wird jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt erwartet.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Sell-Order: 82,27 Euro

Kursziel: 79,50 / 76,99 Euro

Stopp: > 83,55 Euro

Risikogröße pro CFD: 1,28 Euro

Zeithorizont: 5 - 10 Tage

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Deutsche Börse AG, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 82,27 Euro; 11:30 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

