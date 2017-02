Kopenhagen (ots/PRNewswire) -



LanguageWire, das europäische Techunternehmen, das Unternehmen mit Sprachexperten verbindet, hat heute die nächste Generation seiner Plattform vorgestellt. Die Änderungen bieten Marken zahlreiche Vorteile: Mehr Kontrolle über mehrsprachige Inhalte, erhebliche Zeitersparnis durch effiziente Technologie und bessere Performance durch einfachere Erstellung hochwertiger Inhalte.



Bereits seit dem Jahr 2000 hilft LanguageWire Unternehmen, die Sprache ihrer Kunden zu sprechen, und ist heute einer der weltweit größten Sprachdienstleister (Common Sense Advisory - The Language Services Market: 2016). Auf der Basis langjähriger Brancheneinblicke und mithilfe eines kompetenten Entwicklerteams hat LanguageWire das seit 2014 wichtigste Update veröffentlicht.



Zu den Weiterentwicklungen der LanguageWire Plattform gehören neue Workflow-Tools, intuitiver gestaltete Benutzeroberflächen, ein erweitertes Serviceangebot, optimierte Prozesse bei der Zusammenarbeit und neue Integrationsmöglichkeiten. LanguageWire hat zudem für 2017 weitere neue Funktionen angekündigt.



"Ich erlebe, dass Sprachen und die Kompetenz, bei globalen Interessengruppen auf Resonanz zu treffen, zunehmend an Bedeutung gewinnen, und freue mich deshalb sehr über die Weiterentwicklung der Plattform", kommentiert Henrik Lottrup, CEO und Gründer von LanguageWire. "Meiner Ansicht nach erfordern drei globale Trends sofortiges Handeln: Der Umfang an Content explodiert, Marken kommunizieren in immer mehr Sprachen und Geschwindigkeit ist von entscheidender Bedeutung.



Es ist wichtig diesen Trends zu folgen, ohne dabei Kompromisse bei der Qualität einzugehen. 2016 haben wir deshalb intensiv an der Optimierung unseres Angebots gearbeitet. Wir glauben, dass keine andere Plattform dieses Niveau an User Experience bieten kann, wenn es darum geht, Unternehmen zu ermöglichen ihre globale Zielgruppe zu erreichen."



Weitere Einzelheiten über die neuesten Aktualisierungen von LanguageWire stehen hier zur Verfügung:



https://www.languagewire.com/de/la/das-neue-languagewire



Über LanguageWire



Seit 2000 steht LanguageWire für hochwertige mehrsprachige Inhalte und moderne Technologielösungen. Wir zählen heute weltweit zu den führenden Übersetzungsdienstleistern. Über die LanguageWire Online-Plattform haben Kunden Zugang zu einem globalen Netzwerk von mehr als 5.000 Sprachexperten, darunter Übersetzer, Korrektoren, Texter, DTP-Experten und Sprecher. Kurz gesagt: LanguageWire hilft Unternehmen dabei, Kunden in deren Sprache zu erreichen.



