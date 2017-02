Basierend auf den Installateurs-Befragungen von EuPD Research (Bonn) in den Kategorien Markenbekanntheit, Customer's Choice und Distribution zählt Krannich Solar (Weil der Stadt) zu den führenden Photovoltaik-Zulieferern in Deutschland, Großbritannien, Australien und in der DACH-Region. Aufgrund seiner besonderen Leistungen wurde das Unternehmen erneut mit dem Siegel "Top PV Zulieferer" ausgezeichnet.

