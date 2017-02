Frankfurt - In der aktuellen Erhebung des Citi-Investmentbarometers sehen die Umfrageteilnehmer die europäischen Zinsmärkte wieder deutlich optimistischer: Fast ein Drittel (30,1%) rechnet in den nächsten drei Monaten mit steigenden Zinsen - im Vorquartal waren es lediglich 5,8%, so die Experten von Citigroup Global Markets Deutschland.

