Nach dem umstrittenen Einreisestopp rudert US-Präsident Trump zurück. Deutsche mit doppelter Staatsbürgerschaft aus betroffenen Ländern erhalten nun wieder Visa für die Einreise in die USA, so die US-Botschaft in Berlin.

Die US-Botschaft in Berlin hat auf die Entschärfung des Einreisestopps von US-Präsident ...

Den vollständigen Artikel lesen ...