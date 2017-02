München (ots) -



Der neue BMW 5er Touring. Highlights.



- Premiere für den neuen BMW 5er Touring: Die fünfte Modellgeneration setzt die 25-jährige Erfolgsgeschichte dieser von Fahrfreude, Ästhetik, Innovation und intelligenter Funktionalität geprägten Karosserievariante im Premium-Segment der oberen Mittelklasse fort.



- Ausbau der Führungsposition im Segment hinsichtlich Fahrdynamik, Agilität und Präzision durch neu konstruierte Fahrwerkstechnik und BMW EfficientLightweight mit Gewichtsreduzierung um durchschnittlich bis zu 100 Kilogramm gegenüber den Vorgängermodellen.



- Exterieurdesign mit dynamisch gestreckter Silhouette, ausdrucksstarker Frontpartie und einer die Karosseriebreite betonenden Heckgestaltung unterstreicht den sportlichen Charakter des neuen BMW 5er Touring.



- Außenabmessungen um 36 auf 4 943 Millimeter in der Länge, um 8 auf 1 868 Millimeter in der Breite und 10 auf 1 498 Millimeter in der Höhe gewachsen. Radstand um 7 auf 2 975 Millimeter erweitert.



- Deutliches Plus an Raumkomfort und Premium-Ambiente im Interieur. Optimierte Innenraum-Akustik auf Limousinen-Niveau. Mehr Kopf-, Schulter- und Beinfreiheit auf allen Plätzen. Gesteigerter Komfort im Fond durch neue Lehnenkontur, mehr Sitztiefe und erweiterte Kniefreiheit. Innenraumbreite ausreichend zur Unterbringung von drei Kindersitzen im Fond.



- Gepäckraumvolumen auf 570 - 1 700 Liter, Zuladung deutlich um bis zu 120 Kilogramm auf 720 bis 730 Kilogramm erhöht. Intelligente Variabilität und einzigartige Funktionalität durch im Verhältnis 40: 20: 40 teilbare Fondsitzlehne, elektrische Lehnenfernentriegelung mit Taste im Gepäckraum, Staufach für Laderaumabdeckung und Trennnetz unterhalb des Gepäckraumbodens, separat zu öffnendes Heckfenster, serienmäßig automatisches und optional auch berührungsloses Öffnen und Schließen der Heckklappe.



- Markteinführung im Juni 2017 mit umfangreichem Antriebsportfolio. Otto- und Dieselmotoren mit vier und sechs Zylindern. Allradantrieb BMW xDrive bereits ab Marktstart für zwei Motorisierungen verfügbar.



- Deutlich erweiterte Auswahl an Fahrerassistenzsystemen mit erneuten Fortschritten auf dem Weg zum automatisierten Fahren. Mehr Komfort und Sicherheit durch Auffahr- und Personenwarnung mit City-Bremsfunktion, Querverkehrs- und Vorfahrtswarnung, Spurwechsel- und Spurhalteassistent mit aktivem Seitenkollisionsschutz, Ausweichhilfe, Lenk- und Spurführungsunterstützung bis 210 km/h. Gefahrenwarnung durch Vernetzung mit anderen BMW Fahrzeugen. Ferngesteuertes Parken per BMW Display Schlüssel.



- BMW Connected mit umfassender Vernetzung zwischen Fahrzeug und Smartphone: Einzigartiger Funktionsumfang für persönliche Termin- und Mobilitätsplanung, Kommunikation und Infotainment. Real Time Traffic Information und On-Street Parking Information. Kalender-, Mail- und Kontaktdaten-Verwaltung über Microsoft Exchange.



- Vorbildliche Effizienz durch Verbrauchsreduzierung um bis zu 11 Prozent. Alle Dieselmodelle mit Abgasreinigung einschließlich SCR-System.



- Herausragende Kombination aus Dynamik und Fahrkomfort durch neu entwickelte Leichtbau-Fahrwerkskomponenten. Hinterachs-Luftfederung serienmäßig. Dynamische Dämpfer Control, Wankstabilisierung, Integral-Aktivlenkung und M Sportfahrwerk auch in Verbindung mit BMW xDrive.



- Konsequent weiterentwickeltes Anzeige- und Bedienkonzept mit BMW iDrive der jüngsten Generation einschließlich Touch Controller, 10,25 Zoll-Touchscreen und Menüdarstellung in Kachelstruktur, BMW Gestiksteuerung und natürlicher Spracheingabe. Neues Head-Up Display mit einer um 70 Prozent vergrößerten Projektionsfläche.



- Tagfahr-, Abblend- und Fernlicht serienmäßig in LED-Technik, LED-Scheinwerfer mit variabler Lichtverteilung und blendfreiem Fernlicht BMW Selective Beam optional erhältlich.



- In Länge und Breite vergrößertes Panorama-Glasdach mit Komfortöffnung. Elektrische Sitzverstellung mit berührungsempfindlichen Sensoren. Komfortsitze mit acht Massageprogrammen.



- Drahtlose Smartphone-Einbindung über Bluetooth und induktives Aufladen, Nutzung von Apple CarPlay sowie WLAN Hotspot für bis zu 10 Endgeräte.



- Modellvarianten zum Marktstart:



BMW 530i Touring: Vierzylinder-Ottomotor, 8-Gang Steptronic Getriebe, Hubraum: 1 998 cm3, Leistung: 185 kW/252 PS bei 5 200 - 6 500 min-1, max. Drehmoment: 350 Nm bei 1 450 - 4 800 min-1, Beschleunigung [0 - 100 km/h]: 6,5 Sekunden, Höchstgeschwindigkeit: 250 km/h, Verbrauch kombiniert*: 6,3 - 5,8 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert*: 143 - 133 g/km.



BMW 540i xDrive Touring: Reihensechszylinder-Ottomotor, 8-Gang Steptronic Getriebe, Hubraum: 2 998 cm3, Leistung: 250 kW/340 PS bei 5 500 - 6 500 min-1, max. Drehmoment: 450 Nm bei 1 380 - 5 200 min-1, Beschleunigung [0 - 100 km/h]: 5,1 Sekunden, Höchstgeschwindigkeit: 250 km/h, Verbrauch kombiniert*: 7,7 - 7,3 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert*: 177 - 167 g/km.



BMW 520d Touring: Vierzylinder-Dieselmotor, 6-Gang Handschaltgetriebe (8-Gang Steptronic Getriebe), Hubraum: 1 995 cm3, Leistung: 140 kW/190 PS bei 4 000 min-1, max. Drehmoment: 400 Nm bei 1 750 - 2 500 min-1, Beschleunigung [0 - 100 km/h]: 8,0 Sekunden (7,8 Sekunden), Höchstgeschwindigkeit: 230 km/h (225 km/h), Verbrauch kombiniert*: 4,9 - 4,5 l/100 km (4,7 - 4,3 l/100 km), CO2-Emissionen kombiniert*: 129 - 119 g/km (124 - 114 g/km).



BMW 530d Touring / BMW 530d xDrive Touring: Reihensechszylinder-Dieselmotor, 8-Gang Steptronic Getriebe, Hubraum: 2 993 cm3, Leistung: 195 kW/265 PS bei 4 000 min-1, max. Drehmoment: 620 Nm bei 2 000 - 2 500 min-1, Beschleunigung [0 - 100 km/h]: 5,8 Sekunden / 5,6 Sekunden, Höchstgeschwindigkeit: 250 km/h / 250 km/h, Verbrauch kombiniert*: 5,1 - 4,7 l/100 km / 5,7 - 5,3 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert*: 134 - 124 g/km / 149 - 139 g/km.



* Werte gemäß EU-Testzyklus, abhängig vom gewählten Reifenformat. Alle Fahrleistungs-, Verbrauchs- und Emissionswerte vorläufig.



Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch, den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und dem Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen, bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH (DAT), Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen und unter http://ots.de/kuJPt erhältlich ist. LeitfadenCO2 (PDF 2,7 MB)



