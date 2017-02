01.02.2017 Zugemailt von / gefunden bei: Immofinanz (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Gerald Grüll (46) hat in der IMMOFINANZ die Position des Head of Asset Management Retail Europe übernommen. In dieser Funktion zeichnet er für das europäische Einzelhandelsportfolio der IMMOFINANZ verantwortlich. "Wir freuen uns, mit Gerald Grüll einen erfahrenen Immobilien- und Einzelhandelsexperten an Board zu haben. Er wird mit seinem Team die weitere Expansion unserer Retail Parks STOP SHOP und unserer Shopping Center VIVO! vorantreiben und die Attraktivität unserer Einzelhandelsflächen für...

