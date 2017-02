München (ots) - Zum 1. Mai 2017 übernimmt Stefan Gerwens, 51, die Leitung des Ressorts Verkehr im ADAC e.V. In seiner neuen Funktion verantwortet er die verkehrspolitische Grundsatzarbeit und Themen des Clubs auf hauptamtlicher Ebene. Gerwens folgt auf Dr. Andrea David, 46, die zur Geschäftsführerin der neu gegründeten ADAC Stiftung berufen worden ist.



Stefan Gerwens wechselt vom Berliner "Pro Mobilität - Initiative für Verkehrsinfrastruktur e.V." in die Münchner Zentrale des Mobilitätsdienstleisters. Bei "Pro Mobilität" ist Stefan Gerwens seit 2003 als Geschäftsführer tätig. Zuvor war er mehrere Jahre lang Referent für Verkehrs- und Telekommunikationspolitik beim Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI).



Alexander Möller, Geschäftsführer ADAC e.V.: "Stefan Gerwens ist ein ausgewiesener Mobilitätsprofi, der nicht nur inhaltlich über tiefgreifende Kenntnisse verfügt, sondern auch politisch hervorragend vernetzt ist. Wir freuen uns, die Neuausrichtung des ADAC auch auf personeller Ebene mit einem geschätzten Verkehrs- und Mobilitätskollegen fortsetzen zu können."



Hinweis an die Redaktionen:



Diese Presseinformation finden Sie mit einem Foto online unter presse.adac.de. Folgen Sie uns auch auf twitter.com/adac.



OTS: ADAC newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7849 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7849.rss2



Pressekontakt: ADAC e.V. Externe Kommunikation/Presse Alexander Machowetz Tel.: (089) 7676-5842 alexander.machowetz@adac.de