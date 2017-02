Gentics Software setzte für die Österreichische Beamtenversicherung (ÖBV) eine neue Intranet-Plattform um. Interne Prozesse werden dadurch noch effizienter.



Wien (ots) - Die ÖBV hat ihr neues Arbeits- und Informations-Tool "Teamnet" am 11. Jänner im gesamten Unternehmen ausgerollt. Die rund 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können dadurch schneller kommunizieren und Dokumente, die sie für ihre tägliche Arbeit benötigen, einfacher auffinden. Gentics Software, eine Zweigniederlassung der APA-IT Informations Technologie GmbH, hat die technische Umsetzung durchgeführt.



Dokumente und Unterlagen, die bisher auf verschiedenen Systemen lagen, sind jetzt mit nur einem Login zugänglich. "Die Oberfläche ist extrem ansprechend, modern und übersichtlich. Auch die Tatsache, dass die Struktur an die Bedürfnisse von Innen- und Außendienst angepasst wurde, damit relevante Inhalte schneller gefunden werden, ist ein enormes Plus", freut sich Vorstandsvorsitzender Mag. Josef Trawöger.



Marketingleiterin Astrid Valek, MAS, MBA, die auf Seiten der ÖBV für die Konzeption und Umsetzung des Projekts verantwortlich zeichnete, kann bereits von äußerst positiver Resonanz durch die Kolleginnen und Kollegen berichten. Das neue Intranet werde bestens angenommen und für die tägliche Arbeit genutzt. "Bei der Konzeption der Plattform haben wir den Fokus auf Benutzerfreundlichkeit, eine übersichtliche Struktur und die thematische Gliederung von Inhalten gelegt. Auch der Servicegedanke und eine rasche Auffindbarkeit von Dokumenten standen für uns im Vordergrund", so Valek.



Oberfläche und Menüstruktur sind an die Bedürfnisse der drei unterschiedlichen User-Gruppen (Innendienst, Außendienst, Makler) angepasst. Dies bedeutet einen deutlichen Mehrwert, da relevante Informationen mit nur wenigen Klicks verfügbar sind. Die automatische Anpassung der Darstellung auf mobilen Geräten ermöglicht den Mitarbeitern, auch von unterwegs, schnell auf Informationen und Dokumente zugreifen zu können.



Die Technik des Intranets basiert auf dem Content Management System (CMS) von Gentics Software. Eine Suchfunktion über alle Bereiche, ein personalisierbarer Kalender und die Messung von Seitenbesuchen sind weitere wichtige Funktionen. "Wir freuen uns, mit der Österreichischen Beamtenversicherung das ÖBV Intranet erfolgreich umgesetzt zu haben. Mit unseren Software-Lösungen wollen wir Abläufe vereinfachen und unseren Kunden Zeit sparen - das ist uns, auf Basis der Intranet-Module des Gentics CMS, hier besonders gut gelungen", sagte Clemens Prerovsky, Leiter von Gentics Software. Das nach dem Baukastenprinzip funktionierende Gentics CMS ist bereits in vielen großen Projekten im Einsatz. Die Funktionen werden ständig weiterentwickelt und verbessert.



Über die ÖBV



Die ÖBV ist seit mehr als 120 Jahren eine unabhängige, österreichische Versicherung und achtet mit nachhaltigem Erfolg auf Seriosität, Sicherheit und Servicequalität. Durch die Rechtsform des Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit (VVaG) erreicht sie ein Gleichschalten von Kunden- und Eigentümerinteressen. Das ermöglicht ein nachhaltiges Wirtschaften und schafft dauerhafte Vorteile für die Mitglieder.



Über Gentics Software



Als Zweigniederlassung der APA-IT Informations Technologie GmbH bietet Gentics Software die Entwicklung und Herstellung von Content Management- und Portallösungen sowie die Bereitstellung der dafür erforderlichen Infrastruktur und Software. Gentics Software steht für eine serviceorientierte, partnerschaftliche Zusammenarbeit und eine rasche Projektrealisierung. Zu seinem Kundenstamm zählt das Software-Unternehmen renommierte mittelständische Betriebe, internationale Konzerne, Regierungseinrichtungen und Medien.



Rückfragehinweis: und Kontakt: Astrid Valek, MAS, MBA Leiterin ÖBV Marketing und Unternehmenskommunikation Pressesprecherin 1016 Wien, Grillparzerstraße 14 Tel.: 059 808-1015 astrid.valek@oebv.com www.oebv.com Mag. Michael Zentner ÖBV Marketing und Unternehmenskommunikation 1016 Wien, Grillparzerstraße 14 Tel.: 059 808-1020 michael.zentner@oebv.com www.oebv.com APA - Austria Presse Agentur Barbara Rauchwarter Unternehmenssprecherin Leiterin Marketing & Kommunikation Tel.: +43 1 36060-5700 E-Mail: barbara.rauchwarter@apa.at http://www.apa.at



Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/1333/aom



*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***



OTS: ÖBV - Österreichische Beamtenversicherung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/125418 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_125418.rss2