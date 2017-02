Kirchentellinsfurt - BGH verneint Prospektfehler bezüglich des Zweiten Börsenganges der Deutschen Telekom im Jahre 1999 - Aktiennews Mit Beschluss vom 22.11.2016, XI ZB 9/13, den Parteien zugestellt am gestrigen 31.01.2017, verneint der Bundesgerichtshof (BGH) - anders als zum Dritten Börsengang im Jahr 2000 (DT 3) - Prospektfehler bezüglich des Zweiten Börsenganges der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) (DT 2) im Jahre 1999, so die TILP Rechtsanwaltsgesellschaft mbH in einer aktuellen Pressemitteilung.

