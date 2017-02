Die Peach Property Group hat nach vorläufigen, ungeprüften Zahlen den Gewinn in 2016 gesteigert. Das Ergebnis vor Steuern liegt im abgelaufenen Geschäftsjahr mit rund 15 Millionen CHF deutlich über dem Vorjahresergebnis von 3,3 Millionen CHF. Zu diesem Anstieg haben laut Peach Property Objektverkäufe, höhere Mieteinnahmen und Wertsteigerungen der Bestandsimmobilien beigetragen. Gleichzeitig seien die operativen Kosten 2016 noch einmal um rund 8 Prozent verringert und die Finanzierungsstruktur erheblich verbessert worden.

Strategie: Die Peach Property Group setzt auf eine wertsteigernde Bestandshaltung mit dem Fokus auf deutsche Wohnimmobilien.

Hybridanleihe in der Schweiz

Nachdem eine Anleihe-Emission in Deutschland gescheitert war, hatte die Peach Property Group Ende 2015 eine Hybridanleihe (ISIN CH0305711647) in der Schweiz (SIX Swiss Exchange) begeben. ...

