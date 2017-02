Unterföhring (ots) - HD+ TVkey für Samsung-UHD/SUHD-TVs ab Serie KU6079 geeignet // Neue Technik lässt sich leicht und schnell installieren // Aktionszeitraum: Vom 1. Februar bis zum 16. April 2017



Fernsehzuschauer möchten vor allem eins: auf ihrem tollen TV-Gerät wollen sie einfach und bequem die beste Programmqualität erleben. Mit dem neuen HD+ TVkey ist es für Käufer kompatibler Samsung TVs ab dem 1. Februar noch leichter, HD+ zu empfangen und damit über 50 Sender in HD-Qualität zu genießen. Dafür stattet Samsung seine UHD- und SUHD-TV-Geräte ab der Serie KU6079 im Aktionszeitraum 1. Februar bis 16. April 2017 mit dem neuen HD+ TVkey aus.



Was ist der HD+ TVkey?



Der HD+ TVkey wird via USB mit dem TV-Gerät verbunden und dient der Entschlüsselung des HD+ Sender-Pakets. Anders als bei HD+ Receivern oder dem HD+ Modul wird zur Entschlüsselung keine HD+ Karte benötigt. Damit wird es noch einfacher, HD+ zu empfangen.



Wie erhalten Kunden den HD+ TVkey?



Nach dem Erwerb eines Aktionsgerätes von Samsung bei einem an der Aktion teilnehmendem Händler meldet sich der Käufer bis zum 30. April 2017 unter samsung.de/gratisHD an. Nach Registrierung des TV-Gerätes erhält der Satelliten-Kunde kostenlos einen HD+ TVkey mit sechsmonatiger Gratisphase zugeschickt.



Georges Agnes, Geschäftsführer Operations und Produktentwicklung der HD PLUS GmbH: "Wir freuen uns, dass Samsung als erster Hersteller die neue Technologie einsetzt. Der HD+ TVkey ist schnell, einfach und selbsterklärend zu installieren und erleichtert damit Zuschauern den Zugang zu über 50 Sendern in brillanter HD-Qualität. Gerade auf UHD-TV-Geräten erwarten Zuschauer das beste Bilderlebnis. Und dafür ist im aktuellen, linearen Programm die HD-Qualität die Mindestvoraussetzung."



Die Vorteile des HD+ TVkey



- Einfache Installation - Aufnahme über externe USB-Festplatte (abhängig vom TV-Modell) von HD+ Sendern möglich - Leichte Auffindbarkeit der HD+ Kanäle - Sechs Monate kostenlose Nutzung von HD+ - Mit HD+ erleben Zuschauer über 50 Sender in HD und erhalten zudem die Möglichkeit, auf ihrem neuen UHD- bzw. SUHD-TV-Gerät mit dem Demokanal UHD1 by Astra / HD+ eines der ersten UHD-TV-Programme zu erleben.



Wie bei Nutzung von HD+ über das HD+ Modul oder den HD+ Receiver entscheidet der Zuschauer, ob er nach Ablauf der Gratisphase den Service verlängern möchte. Dafür kann der Kunde wie bisher auch eine HD+ Verlängerung im Handel oder im Webshop erwerben oder unter www.hd-plus.de ein monatlich kündbares Abo abschließen.



Weitere Informationen finden Sie unter hd-plus.de/tvkey und samsung.de/gratisHD.



Kunden, die bereits vor der Aktion einen Samsung TV ab Serie KU6079 gekauft haben, können ab 7. Februar unter www.hd-plus.de einen HD+ TVkey für 79,- Euro vorbestellen.



Über HD+



Die HD PLUS GmbH ist eine hundertprozentige Tochter von SES, einem weltweit führenden Satelliten-Betreiber mit einer Flotte von über 50 Satelliten. Die HD PLUS GmbH wurde im Mai 2009 gegründet und vermarktet das Produkt HD+, ein zusätzliches Programm-Angebot in hochauflösender Qualität (HD), das über das Astra Satellitensystem in Deutschland empfangbar ist. Nutzer von HD+ haben Zugriff auf mehr als 50 Sender in HD - neben 30 meist öffentlich-rechtlichen HD-Angeboten empfangen Zuschauer mit dem HD+ Sender-Paket 23 der größten Privatsender in HD-Qualität. www.hd-plus.de



Die HD PLUS GmbH betreibt mit UHD1 by Astra / HD+ einen der ersten 24/7 Demo-Kanäle für Ultra HD. UHD1 by Astra / HD+ richtet sich in der Daytime unter anderem an den Fachhandel, um Interessenten von UHD-TV-Geräten durch spektakuläre Inhalte für Ultra HD zu faszinieren. Abends richtet sich UHD1 by Astra / HD+ exklusiv an Nutzer von HD+, hier wird exklusiver Content aus den Bereichen Doku, Lifestyle, Action, Clips und Chillout sowie User Generated Content präsentiert.



http://www.hd-plus.de/uhd/



